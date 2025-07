Porcos selvagens queixadas redescobertos no Rio de Janeiro após décadas Espécie considerada extinta reaparece na Reserva Biológica de Araras, em Petrópolis Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 15h26 (Atualizado em 24/07/2025 - 15h26 ) twitter

Um bando de aproximadamente 60 porcos selvagens da espécie queixada foi registrado por câmeras em uma área de proteção ambiental em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Essa espécie, nativa das florestas tropicais da América Latina, não era vista na região desde 1947.

O avistamento ocorreu na Reserva Biológica de Araras, que protege uma extensa área de mata atlântica. Os queixadas desempenham um papel crucial na natureza, contribuindo para a dispersão de sementes e influenciando a vegetação. O ressurgimento desses animais é resultado de um programa de monitoramento realizado pelo Instituto Estadual do Ambiente em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Os pesquisadores destacam que a conservação baseada em ciência e monitoramento sistemático pode efetivamente reverter cenários de extinção. O registro histórico dos queixadas foi publicado em uma revista científica da União Internacional para a Conservação da Natureza, evidenciando a recuperação das matas e a importância do equilíbrio ecológico com a presença de predadores naturais como as onças.

