Postes no meio de avenida geram riscos no Parque Novo Mundo

Balança Povão: Postes são deixados no meio de avenida após obra na zona norte de São Paulo

Após uma obra pública de alargamento na avenida Tenente Amaro Felicíssimo da Silveira, no Parque Novo Mundo, zona norte de São Paulo, postes foram deixados no meio da via, criando obstáculos para motoristas e pedestres. A falta de iluminação pública aumenta o risco de acidentes à noite. Moradores expressaram preocupação com a segurança viária, especialmente para motociclistas.

Além disso, a região enfrenta problemas com descarte irregular de lixo. Entulho e resíduos se acumulam na avenida, agravando os riscos ambientais e de saúde pública. A ausência de fiscalização permite que pessoas de fora do bairro despejem materiais na área, prejudicando a qualidade de vida local.

A avenida também se tornou um ponto para atividades irregulares, como o comércio de paletes e o abandono de veículos velhos. Sem sinalização adequada ou semáforos, o perigo é constante. Os moradores apelam por ações das autoridades para realocar os postes e reforçar a fiscalização do lixo. Até o momento, não houve resposta das autoridades sobre possíveis soluções.

