Quadrilha desmantelada após roubo em Mato Grosso
Criminosos invadiram banco em Brasnorte, levando R$ 400 mil e fazendo reféns
Uma quadrilha foi desmantelada após realizar um assalto a uma agência bancária no centro de Brasnorte, Mato Grosso. Quatro homens encapuzados invadiram o local, esvaziaram cofres e caixas eletrônicos, levando cerca de R$ 400 mil. Durante a ação criminosa de aproximadamente 12 minutos, dez funcionários foram rendidos e dois levados como reféns, sendo libertados a dez quilômetros da cidade.
A polícia localizou um veículo abandonado em uma área de mata conhecida por desova de veículos roubados. A investigação resultou na prisão de doze pessoas, incluindo comerciantes locais envolvidos em agiotagem. Valdemar do Nascimento Alves, conhecido como Babá, foi identificado como líder do grupo.
Os criminosos usaram conhecimento privilegiado sobre a agência para planejar o crime. Durante a fuga, dois policiais militares foram acusados de atrasar propositalmente a perseguição aos assaltantes. A Polícia Civil solicitou o bloqueio das contas dos suspeitos, mas o dinheiro roubado ainda não foi recuperado.
