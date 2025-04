Quadrilha furta celulares em supermercado no Paraná Criminosos distraíram vigilante e levaram mais de 60 aparelhos em Prudentópolis (PR) Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/04/2025 - 16h12 (Atualizado em 25/04/2025 - 16h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dentro da Notícia: Criminosos fazem encenação dentro de mercado e furtam 64 celulares

Em um supermercado localizado em Prudentópolis, Paraná, três criminosos realizaram um furto significativo, levando mais de 60 celulares. A quadrilha utilizou uma estratégia de distração para enganar os seguranças do local.

Enquanto um dos integrantes fingia sair do estabelecimento, dois comparsas circulavam pela loja para desviar a atenção dos vigilantes. Um dos homens se escondeu sob uma lona que cobria um quiosque de celulares e furtou os aparelhos. A ação só foi descoberta quando o proprietário do quiosque percebeu a falta dos produtos e verificou as imagens das câmeras de segurança.

A tática envolvia manobras como solicitações falsas aos vigilantes, afastando-os do local para garantir que o comparsa pudesse agir sem ser detectado. Esse método meticuloso só foi revelado após a revisão das imagens de segurança.

Assista em vídeo - Dentro da Notícia: Criminosos fazem encenação dentro de mercado e furtam 64 celulares

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!