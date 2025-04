Golpistas alegam estar com cachorra desaparecida e pedem dinheiro para devolvê-la aos tutores

Uma cachorrinha chamada Lua, husky siberiana de 2 anos, fugiu de casa em Americanópolis, na zona sul de São Paulo, e golpistas começaram a pedir dinheiro para a família em troca da devolução do pet. Os tutores de Lua já registraram boletim de ocorrência contra as mensagens por redes sociais que podem ser lidas como tentativas de golpe. Imagens de câmeras de segurança captaram o momento em que dois homens desceram de carro e pegaram animal, que ainda não foi localizado.



