Quadrilha usa manobristas para acessar condomínios de luxo em São Paulo

RESUMO DA NOTÍCIA Quadrilha descobriu-se realizando invasões a condomínios de luxo em São Paulo.

Criminosos trocaram controles de portão com ajuda de manobristas em estacionamentos.

Duas invasões em Moema resultaram em roubos a moradores, incluindo um ataque à mão armada.

Polícia prendeu dezesseis suspeitos e investigações continuam para recuperar os bens roubados.

Uma quadrilha foi descoberta pela polícia após realizar invasões a condomínios na zona sul de São Paulo. Os criminosos utilizavam manobristas para trocar controles de portão em estacionamentos de clínicas e academias, permitindo o acesso a residências de luxo.

As investigações revelaram que os criminosos agiam em parceria com manobristas, que substituíam os controles originais dos portões por réplicas no momento em que os clientes entregavam seus carros. Os bandidos, então, utilizavam os controles verdadeiros para acessar os condomínios, onde realizavam roubos.

Em dois casos recentes ocorridos em Moema, os criminosos conseguiram invadir condomínios de alto padrão em menos de três dias. No primeiro incidente, dois homens utilizaram o controle remoto para entrar na garagem, renderam um morador e seu pai idoso e roubaram dinheiro, cartões, joias e um veículo. No segundo caso, quinze membros de uma quadrilha entraram no condomínio pela garagem, renderam o porteiro e atacaram os moradores.

A polícia prendeu 16 suspeitos relacionados a três diferentes quadrilhas no mês passado. As investigações continuam para identificar todos os envolvidos e recuperar os bens roubados. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo está empenhada em solucionar o caso enquanto os moradores da região permanecem apreensivos com a segurança.

