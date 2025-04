Quadro ‘VAR do Balanço’ estreia nesta sexta (4) no Balanço Geral Sálvio Spinola e Eleandro Passaia analisam lances polêmicos de futebol enviados por telespectadores Balanço Geral|Do R7 03/04/2025 - 18h33 (Atualizado em 03/04/2025 - 18h34 ) twitter

Sálvio Spinola e Eleandro Passaia analisam lances polêmicos de futebol Edu Moraes/RECORD

Fim das polêmicas de arbitragem! Nesta sexta-feira (4), estreia, no Balanço Geral, o quadro VAR do Balanço, com Sálvio Spinola, comentarista de arbitragem da RECORD, e Eleandro Passaia, apresentador do programa.

Na atração, a dupla vai analisar lances polêmicos de futebol enviados pelos próprios telespectadores. Os dois já estão ansiosos para a estreia e enaltecem o quadro.

“Não existe uma única pelada onde não tenham várias brigas, justamente por causa de dúvidas, se foi falta ou não, se foi pênalti ou não. Então era o quadro que, com certeza, faltava e vai fazer muito sucesso”, disse Passaia.

“O VAR do Balanço é uma ideia genial! É a interatividade do futebol amador, do futebol de várzea com o Balanço Geral, onde eu e o Passaia vamos ficar analisando polêmicas e reclamações que acontecem todos os dias, nos jogos no final de semana, nos jogos entre amigos que querem saber se está certo ou errado”, comentou Sálvio.

Para participar, envie seu vídeo para o WhatsApp: (11) 9.9717-7777.

O Balanço Geral é exibido de segunda a sexta, às 11h50; e, aos sábados, a partir das 13h, na RECORD.