Rapper Oruam tem prisão decretada após tumulto em operação policial Polícia investiga ligação de Oruam com o Comando Vermelho Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 14h30 (Atualizado em 22/07/2025 - 14h30 )

Justiça manda prender Oruam após tumulto em operação policial

A Justiça emitiu um mandado de prisão preventiva contra o rapper Oruam após uma operação policial em sua mansão no Rio de Janeiro. A polícia buscava um menor suspeito de envolvimento com o Comando Vermelho, que teria sido abrigado pelo rapper. Durante a operação, Oruam resistiu à ação policial e fugiu, além de postar vídeos desafiando as autoridades.

O rapper é acusado de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lesão corporal, resistência, dano ao patrimônio público e desacato. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a ligação de Oruam com a facção criminosa e sua possível associação com líderes do Comando Vermelho.

Assista ao vídeo - Justiça manda prender Oruam após tumulto em operação policial

