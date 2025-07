Acidente entre caminhão e moto em Mauá (SP) deixa um morto e avenida interditada

Uma colisão entre um caminhão e uma moto em Mauá, na Grande São Paulo, deixou um morto e a via interditada na manhã desta terça-feira (22). O acidente aconteceu na avenida Papa João 23, no bairro do Parque São Vicente. A via ficou interditada e uma perícia vai determinar as causas do acidente.



