Reconstituição pode revelar cúmplices no caso Vitória Advogado defende reconstituição para esclarecer morte de jovem em Cajamar (SP) Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/03/2025 - 16h13 (Atualizado em 20/03/2025 - 16h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Reconstituição vai mostrar se Maicol teve ajuda para matar Vitória, diz advogado

O advogado Fábio Costa, que representa a família da jovem encontrada morta em Cajamar (SP), enfatizou a importância da reconstituição do crime para identificar possíveis cúmplices do suspeito Maicol. Esta posição contrasta com a do delegado responsável pelo caso, que não vê necessidade na reconstituição. Maicol confessou ter agido sozinho e negou tortura à vítima, alegando tê-la matado dentro de um carro.

A defesa de Maicol planeja contestar a validade da confissão, alegando tortura psicológica durante o interrogatório. Se comprovada essa alegação, o delegado responsável pode enfrentar consequências legais. A família busca esclarecer os eventos que levaram à morte da jovem, enquanto a defesa trabalha para anular a confissão.

Assista em vídeo - Reconstituição vai mostrar se Maicol teve ajuda para matar Vitória, diz advogado

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!