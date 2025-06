Renato Oliveira Mota é preso na Penha por envolvimento em mortes no PCC Captura ocorreu na zona leste de São Paulo; vítimas foram 'Gegê do Mangue' e 'Paca' Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/06/2025 - 15h50 (Atualizado em 10/06/2025 - 15h50 ) twitter

Suspeito de matar chefes do PCC é preso na zona leste de São Paulo

Renato Oliveira Mota foi preso na Penha, zona leste de São Paulo, acusado de envolvimento nas mortes de dois líderes do PCC, conhecidos como ‘Gegê do Mangue’ e ‘Paca’. A polícia aponta Renato como o principal articulador dos homicídios e acredita que ele tinha apoio da facção para permanecer foragido.

Renato é parente de Carlos Ceará, um influente membro do PCC. Segundo investigações, ele organizou a emboscada que resultou nas mortes das vítimas e facilitou a fuga dos executores. Renato estava na lista de procurados da Interpol e contou com suporte financeiro e segurança para se esconder.

A prisão de Renato faz parte de uma operação que já deteve outras oito pessoas suspeitas de participação nos assassinatos. Entre os presos está Gilberto Aparecido dos Santos apontado como mandante dos crimes. O duplo homicídio ocorreu em fevereiro de 2018, em uma área remota do Ceará, onde as vítimas foram encontradas com sinais de tortura.

Assista ao vídeo - Suspeito de matar chefes do PCC é preso na zona leste de São Paulo

