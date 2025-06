Casal tem carro roubado no caminho da creche do filho na zona leste de São Paulo

Um casal foi vítima de assalto no momento em que se preparava para levar o filho, de 1 ano e 8 meses, para a creche. O carro da família estava estacionado na rua em São Mateus, na zona leste de São Paulo. Os dois criminosos chegaram correndo, um deles com a arma apontada para as vítimas. Eles levaram o carro que tinha acabado de ser comprado e que era instrumento de trabalho do pai, um motorista de aplicativo. Dois dias antes, outro veículo foi roubado na região e, novamente, a vítima era um pai levando a filha para a creche.



