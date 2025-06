Museu da Imaginação em São Paulo inaugura novas exposições interativas

O Museu da Imaginação, localizado no bairro Água Branca em São Paulo, comemora um ano de atividades com a inauguração de um novo andar. As novas exposições, "Volta ao Mundo" e "Jornada da Água", são interativas, oferecendo experiências educativas e sensoriais que exploram a história da humanidade e o universo da água. O espaço é conhecido por integrar arte, história, tecnologia e ciência. O museu opera de segunda a sexta-feira das 9h às 17h, e aos sábados, domingos e feriados das 9h às 18h.



