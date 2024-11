Reportagem do Dia: Balanço Geral conversa com mulher que acusa Daniel Cravinho de traição

Daniel Cravinhos, condenado a 39 anos de prisão por matar Manfred e Marísia Von Richthofen, é acusado de abandonar a esposa, Andressa Rodrigues, de 29 anos, dois dias depois do parto. Ela revelou ter descoberto uma traição, mas chegou a perdoar o caso por causa do nascimento da filha. Andressa expôs o caso nas redes sociais e chegou a ser hostilizada pelo ex-companheiro. O Balanço Geral conversou com Andressa e ela revelou que quando o conheceu, ele havia se apresentado com outro nome: ‘Daniel Bento’. Acompanhe!