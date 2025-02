Reportagem do Dia: Criminosos são recebidos a tiros após tentarem roubar papelaria pela segunda vez

Na zona sul de São Paulo, quatro ladrões tentaram assaltar uma papelaria no Morumbi, mas foram surpreendidos por um cliente que era policial militar de folga. Houve troca de tiros, três criminosos fugiram e um deixou uma moto para trás. A polícia descobriu que a mesma loja já havia sido assaltada dias antes pelos mesmos criminosos. Com a análise das imagens das câmeras de segurança, dois homens foram identificados e presos. A investigação revelou que a quadrilha atua em assaltos a estabelecimentos comerciais na região. A polícia agora procura os demais membros da quadrilha.



