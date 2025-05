Reportagem do Dia: Polícia descobre esquema criminoso de roubo e derretimento de joias em SP

A polícia fechou um cerco contra um esquema criminoso de roubo de joias, derretimento de ouro e revenda a famosos, entre eles, jogadores e músicos. Os compradores não sabem a origem desse ouro, mas por trás da ostentação, há alianças levadas das mãos de vítimas. Um suspeito de receptação foi preso pela polícia. Rony comprava essas alianças e tinha ligação com Suedna, a “Mainha do Crime”, presa por financiar um “kit do crime” para os assaltantes de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Pelo menos 11 joalherias são investigadas por receber o metal de origem ilegal. Entre elas, uma loja que vende joias para celebridades e movimentou R$ 90 milhões nos últimos quatro anos.



