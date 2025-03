Reportagem do Dia: Influenciadores que fingem ser ladrões falam com o Balanço Geral

Edenilson Ribeiro e Yuri Soares, dois influenciadores motociclistas que produzem conteúdos polêmicos para a internet, toparam conceder uma entrevista ao Balanço Geral. Em vídeo recente que fez muito sucesso nas redes sociais, eles invadiram um shopping cheio de pessoas com as suas motos e percorreram os corredores, sob o risco de atropelar e ferir pessoas, em Taboão da Serra (SP). Além disso, eles gravam vídeos simulando assaltos a pedestres aleatórios, desde crianças a idosos. Por conta destes conteúdos, a dupla já foi detida pela polícia e teve suas motos apreendidas. Na entrevista, Edenilson e Yuri justificaram o conteúdo pelas visualizações e pelas curtidas, mesmo reconhecendo os problemas que os cercam.



