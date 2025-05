Reportagem do Dia: Brasileira ganha a vida fazendo calçadas em Portugal Gisele Santana está no país europeu há sete anos e, com seu trabalho árduo, consegue sustentar os filhos

Reportagem do Dia|Do R7 19/05/2025 - 13h22 (Atualizado em 19/05/2025 - 13h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share