Reportagem do Dia: Motorista que escapou de emboscada na rodovia Imigrantes fala com o Balanço Geral

O motorista Alessandro Araújo, de 52 anos, que escapou de uma emboscada de criminosos na rodovia Imigrantes, falou com o Balanço Geral. A ação foi gravada por câmeras do carro do motorista e da própria rodovia. Os criminosos colocaram cones na rodovia e simularam uma blitz policial, mas, quando Alessandro se aproximou, percebeu que eram criminosos e fugiu. Ele disse ter agradecido por conseguir chegar vivo em casa. No momento da emboscada, ele levava uma passageira para a casa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!