Reportagem do Dia: Homem diz ter destruído carro parado em Santana de Parnaíba (SP) por vingança

José Cícero, de 23 anos, destruiu um carro parado em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, e disse à polícia que cometeu o crime para se vingar de um veículo semelhante que o havia fechado no trânsito. Mas o carro que o criminoso destruiu era de Vitor Hugo, que não havia sequer saído com o veículo no dia em que José alegou ter sido fechado pelo carro. Ele foi à delegacia e fez um boletim de ocorrência, no qual alegou ter reconhecido o carro pela cor, modelo e por um arranhão que tinha na lataria, sem ter anotado a placa.



