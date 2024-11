Reportagem do Dia: Criminosos usam inteligência artificial para manipular vídeos e aplicar golpes

Criminosos estão utilizando inteligência artificial para manipular vídeos. Eles usam uma técnica chamada "deep fake", na qual o rosto e a voz de uma pessoa real são manipuladas para criar uma nova gravação. Imagens do apresentador Reinaldo Gottino e do médico Drauzio Varella chegaram a ser utilizadas para tentar vender um produto para problemas auditivos. Outros famosos também foram vítimas de "deep fake", mas o golpe não é aplicado apenas com celebridades. A vendedora Sara teve a conta de sua loja invadida por hackers. Eles usaram o rosto e a voz dela para tentar convencer clientes a entrar em um esquema de pirâmide. Confira na Reportagem do Dia!