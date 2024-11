Reportagem do Dia: Família é perseguida e atacada por vizinho depois de reclamar de som alto em SP

Uma família foi perseguida e atacada por um vizinho em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. Solange estava indo fazer compras acompanhada do marido e do filho de 11 anos, quando percebeu que estava sendo seguida. Ela até tentou se esconder em um posto de combustíveis, mas não adiantou. O agressor, identificado como William, bateu no carro da família, pegou um facão e destruiu os vidros e o pneu do veículo. Solange conta que a agressão aconteceu depois que ela e os vizinhos reclamaram do som alto que vinha da casa do suspeito.