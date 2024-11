Reportagem do Dia: Funcionários de empresa de telefonia são presos por roubo de fios em SP

Dois prestadores de serviços de uma das maiores empresas de telefonia do país foram presos, suspeitos de furtar fios de cobre em Praia Grande, no litoral paulista. Câmeras de segurança flagram a ação dos criminosos, que levaram cerca de 62 metros de fio em plena luz do dia. Durante o roubo, eles usaram o uniforme e o veículo da empresa em que trabalhavam, o que ajudou a polícia nas investigações. Segundo o Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, o mercado clandestino de fios de cobre movimenta mais de R$ 2 bilhões por ano.