Reportagem do Dia: Homem que agrediu idoso no litoral de SP já havia sido denunciado pela avó

Um homem agrediu um idoso no litoral de SP, depois da vítima reclamar do ronco do motor do carro do agressor. Ele desferiu socos e chutes contra o idoso. A vítima ficou com hematomas no rosto, braços, mãos e costas. Ele registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal. O motorista do veículo, que mora na zona leste de São Paulo, já havia sido denunciado anteriormente pela própria avó. A mulher de 79 anos não deixou o neto morar com a namorada em sua casa. Ele então destruiu o apartamento, quebrando móveis, janelas e portas.