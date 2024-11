Reportagem do Dia: Vendedor ambulante agredido por filho de Maguila conversa com o Balanço Geral

O vendedor ambulante Osvaldo de Souza, de 41 anos, conversou com o Balanço Geral após ser agredido por Adenilson Lima dos Santos, filho do lutador Maguila, em frente a uma casa de shows na zona oeste de São Paulo. As agressões teriam ocorrido por um desentendimento antigo. Na última semana, Adenilson e um homem apelidado como ‘Carioca’ teriam tentado expulsar os ambulantes da região. Osvaldo registrou um boletim de ocorrência e agora, está com medo de voltar ao ponto onde trabalha há três anos. Acompanhe!