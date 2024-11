SP: bebê fica 1h30 preso após ser sugado por ralo de piscina

A pequena Lolô, de 1 anos e 8 meses, ficou 1h30 com o braço preso após ser sugada pelo ralo da piscina do prédio onde ela mora, em São Paulo. Os bombeiros foram acionados e conseguiram soltar a menina. Porém, a peça de sucção acabou ficando presa no braço dela. Lolô foi levada ao hospital e precisou passar por cirurgia. Pedreiros, que trabalhavam próximo a unidade, emprestaram uma esmerilhadeira para serrar o objeto, que só foi retirado após 3h. Depois do acidente, a família descobriu que a piscina estava sem equipamentos de proteção no ralo e que o acidente poderia ter sido evitado.