Reviravolta na investigação do caso Émile leva à prisão de familiares

Polícia prende avós de garoto de 2 anos encontrado morto em vilarejo na França

As autoridades francesas prenderam os avós de Émile, uma criança de dois anos que desapareceu em julho de 2023. Seus ossos foram encontrados nove meses depois em Haut-Vernet, um vilarejo com apenas 150 habitantes. A busca pelo garoto mobilizou voluntários e agentes, resultando na vistoria de 30 casas e apreensão de 15 veículos. Apesar dos esforços iniciais não terem sucesso, a descoberta dos restos mortais levou à prisão dos avós e outros dois familiares, cujas identidades não foram divulgadas.

O vilarejo está localizado entre o mar Mediterrâneo e os Alpes franceses, uma região cercada por florestas densas e montanhas íngremes que dificultaram as buscas. As equipes utilizaram tecnologias avançadas como drones e câmeras térmicas na tentativa de localizar Émile.

A prisão dos avós marca um novo capítulo nas investigações sobre a morte do garoto. Detalhes sobre a causa da morte ainda não foram revelados, enquanto médicos legistas continuam examinando os restos mortais em busca de mais evidências. O caso continua a levantar questões sobre as motivações por trás do suposto crime.

