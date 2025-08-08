Ruiva do punk procurada por morte em show na Lapa Discussão nas redes sociais termina em tragédia durante evento punk em São Paulo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 16h03 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h03 ) twitter

Helen Cristina, de 43 anos, morreu após ser agredida em um evento punk na Lapa, zona oeste de São Paulo. A suspeita do crime, conhecida como “ruiva do punk”, está foragida. A briga começou após uma discussão nas redes sociais sobre o uso de marcas por punks. No dia do show, Helen foi atacada por uma mulher ruiva com socos e empurrões. Testemunhas afirmaram que o marido da agressora impediu que Helen recebesse ajuda durante a briga. Helen foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A polícia investiga o caso como homicídio e aguarda resultados da perícia. A organização do evento repudiou a violência e manifestou solidariedade à família da vítima. Em outro incidente recente relacionado ao movimento punk, um jovem de 19 anos foi agredido em São Caetano do Sul. Os suspeitos foram detidos e estão respondendo judicialmente.

