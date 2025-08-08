Ruiva do punk procurada por morte em show na Lapa
Discussão nas redes sociais termina em tragédia durante evento punk em São Paulo
Helen Cristina, de 43 anos, morreu após ser agredida em um evento punk na Lapa, zona oeste de São Paulo. A suspeita do crime, conhecida como “ruiva do punk”, está foragida. A briga começou após uma discussão nas redes sociais sobre o uso de marcas por punks. No dia do show, Helen foi atacada por uma mulher ruiva com socos e empurrões. Testemunhas afirmaram que o marido da agressora impediu que Helen recebesse ajuda durante a briga. Helen foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
A polícia investiga o caso como homicídio e aguarda resultados da perícia. A organização do evento repudiou a violência e manifestou solidariedade à família da vítima. Em outro incidente recente relacionado ao movimento punk, um jovem de 19 anos foi agredido em São Caetano do Sul. Os suspeitos foram detidos e estão respondendo judicialmente.
