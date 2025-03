Saiba quem é Maicol, único suspeito preso pela morte de Vitória Regina Contradições no depoimento e provas materiais sustentam detenção de Maicol Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artifical do R7 11/03/2025 - 16h26 (Atualizado em 11/03/2025 - 16h26 ) twitter

A investigação sobre o assassinato de Vitória Regina resultou na prisão de Maicol dos Santos, o único suspeito detido até agora. A decisão judicial foi fundamentada em contradições no depoimento dele sobre a noite do desaparecimento de Vitória e em evidências encontradas em seu carro.

Testemunhas relataram ter visto um veículo semelhante ao de Maicol nas proximidades do local onde a jovem desapareceu. Na noite do desaparecimento, vizinhos também notaram comportamentos incomuns na casa dele, incluindo saídas frequentes com o carro da garagem e relatos de gritos.

O carro de Maicol foi encontrado com manchas de sangue no porta-malas, enviadas para análise de DNA. Além disso, sinais de limpeza com produtos químicos fortes foram detectados no veículo. O suspeito alegou estar em casa com a esposa na noite do crime, mas essa versão foi desmentida por ela, que afirmou ter passado a noite na casa da mãe.

A polícia investiga uma possível conexão entre Maicol e outro homicídio, o de Edna Oliveira Silva, cujo corpo foi encontrado em uma represa durante as buscas por Vitória. Edna havia trabalhado para a mãe de Maicol como cuidadora.

