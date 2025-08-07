Segurança armado impede furto de celular em São Paulo Ladrão abandona aparelho ao ser surpreendido Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 12h43 (Atualizado em 07/08/2025 - 12h43 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Criminoso tentou furtar um celular em São Paulo usando uma bicicleta.

Segurança armado interveio, apontando sua arma para o ladrão.

Ladrão abandonou o celular ao se assustar e fugiu entre os carros.

A vítima recuperou o aparelho e elogiou a ação do segurança, que decidiu não disparar.

Em São Paulo, um criminoso tentou furtar um celular utilizando uma bicicleta, mas foi impedido por um segurança armado. Ao perceber a presença do segurança, o ladrão se assustou e abandonou o aparelho antes de fugir entre carros estacionados.

O incidente ocorreu quando o criminoso pegou o celular de um pedestre. O segurança observou a cena e interveio rapidamente, apontando sua arma para o ladrão. Diante da ameaça, o criminoso optou por jogar o celular no chão e fugir.

