Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Balanço Geral

Segurança armado impede furto de celular em São Paulo

Ladrão abandona aparelho ao ser surpreendido

Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7

RESUMO DA NOTÍCIA
  • Criminoso tentou furtar um celular em São Paulo usando uma bicicleta.
  • Segurança armado interveio, apontando sua arma para o ladrão.
  • Ladrão abandonou o celular ao se assustar e fugiu entre os carros.
  • A vítima recuperou o aparelho e elogiou a ação do segurança, que decidiu não disparar.

 

Em São Paulo, um criminoso tentou furtar um celular utilizando uma bicicleta, mas foi impedido por um segurança armado. Ao perceber a presença do segurança, o ladrão se assustou e abandonou o aparelho antes de fugir entre carros estacionados.

O incidente ocorreu quando o criminoso pegou o celular de um pedestre. O segurança observou a cena e interveio rapidamente, apontando sua arma para o ladrão. Diante da ameaça, o criminoso optou por jogar o celular no chão e fugir.

Veja também


A defesa do ‘Marombeiro Pobre Louco’ disse que ele era apenas um divulgador dos produtos das empresas investigadas

Balanço Geral playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.