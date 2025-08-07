Segurança armado impede furto de celular em São Paulo
Ladrão abandona aparelho ao ser surpreendido
RESUMO DA NOTÍCIA
Em São Paulo, um criminoso tentou furtar um celular utilizando uma bicicleta, mas foi impedido por um segurança armado. Ao perceber a presença do segurança, o ladrão se assustou e abandonou o aparelho antes de fugir entre carros estacionados.
O incidente ocorreu quando o criminoso pegou o celular de um pedestre. O segurança observou a cena e interveio rapidamente, apontando sua arma para o ladrão. Diante da ameaça, o criminoso optou por jogar o celular no chão e fugir.
