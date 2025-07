Sequestro em Sapopemba: pai faz filha e jovem reféns Negociações duraram quatro horas até a libertação das vítimas Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 15h47 (Atualizado em 04/07/2025 - 15h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Açougueiro faz a própria filha e namorado da sobrinha reféns durante sequestro em São Paulo

Um açougueiro fez a própria filha de quatro anos e o namorado da sobrinha reféns em Sapopemba, zona leste de São Paulo. Gilvan chegou em casa alterado após uma discussão com sua esposa sobre o término do casamento, consumiu drogas e começou a ameaçar a família com uma faca. Ele trancou a filha e o namorado da sobrinha em um quarto.

A polícia foi acionada por vizinhos que ouviram os gritos. Equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) iniciaram negociações com Gilvan, que estava agressivo e fazia exigências. Após quase quatro horas de tensão, o jovem refém informou que Gilvan estava se ferindo.

As autoridades usaram bombas de efeito moral para entrar na casa e resgatar os reféns ilesos. Gilvan foi retirado da residência em uma maca com ferimentos no peito e levado ao hospital. Ele será preso após receber alta médica.

Assista ao vídeo - Açougueiro faz a própria filha e namorado da sobrinha reféns durante sequestro em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!