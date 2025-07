Sargento da Polícia Militar espanca mulher após briga de trânsito em Taguatinga (DF)

Um sargento da polícia agrediu violentamente uma mulher após uma briga de trânsito em Taguatinga, no Distrito Federal. A vítima da agressão, Karla Negry, explicou que o homem começou a discussão após ela parar em uma ladeira para dar preferência a um veículo que subia. Ela tinha acabado de deixar o filho na casa do pai dele. A vítima relatou não conseguir sair de casa após descobrir que o agressor era um 1º Sargento da Polícia Militar.



