STF torna réus Jair Bolsonaro e aliados por suposta tentativa de golpe Decisão unânime do Supremo inicia fase de instrução processual Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 15h36 (Atualizado em 26/03/2025 - 15h36 )

Jair Bolsonaro e sete aliados viram réus por suposta tentativa de Golpe de Estado

A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, aceitar a denúncia contra Jair Bolsonaro e sete aliados no caso de uma suposta tentativa de golpe de Estado. Esta decisão inicia a fase de instrução processual, durante a qual testemunhas serão ouvidas e novas provas poderão ser apresentadas.

A PGR deverá se manifestar novamente sobre a denúncia. O julgamento pode ocorrer no segundo semestre deste ano, com penas que podem chegar a até 43 anos de prisão. Jair Bolsonaro não compareceu ao segundo dia de julgamento; ele acompanhou a transmissão do gabinete de seu filho, Flávio Bolsonaro, no Senado.

