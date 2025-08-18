Logo R7.com
Suspeita de racha leva a morte de costureira na zona leste de SP

Daniela Antunes foi atropelada enquanto ia para o trabalho; polícia investiga

Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Daniela Antunes, costureira de 45 anos, foi atropelada na zona leste de SP.
  • O acidente ocorreu na Estrada do Imperador, enquanto ela ia para o trabalho.
  • Dois veículos brancos, suspeitos de participar de um racha, estavam envolvidos no atropelamento.
  • A família e a comunidade estão em luto, e a polícia investiga o caso através de câmeras de segurança.

 

Daniela Antunes, uma costureira de 45 anos, perdeu a vida após ser atropelada na Estrada do Imperador, Vila Jacuí, zona leste de São Paulo. Ela estava a caminho do trabalho quando foi atingida por um dos dois veículos suspeitos de participarem de um racha.

Testemunhas relataram que dois carros brancos passaram em alta velocidade pela avenida. O acidente ocorreu a menos de 500 metros da casa de Daniela. A polícia busca imagens de câmeras de segurança para identificar os motoristas responsáveis.

A vítima era mãe de três filhas e seu marido, que trabalha na Bahia, está tentando retornar para São Paulo após receber a trágica notícia. A comunidade local está comovida com o ocorrido, enquanto a investigação policial continua em andamento.

Quem é a vítima do acidente na zona leste de São Paulo?

A vítima é Daniela Antunes, uma costureira de 45 anos.


Como ocorreu o acidente que resultou na morte de Daniela Antunes?

Ela foi atropelada por um dos dois veículos suspeitos de participarem de um racha na Estrada do Imperador.

O que as testemunhas relataram sobre os veículos envolvidos no acidente?

As testemunhas relataram que dois carros brancos passaram em alta velocidade pela avenida.


Qual a situação da família de Daniela Antunes após o acidente?

Ela era mãe de três filhas e seu marido, que trabalha na Bahia, está tentando retornar a São Paulo após receber a trágica notícia.

Dois veículos brancos foram vistos andando em alta velocidade e a suspeita é de que eles estariam participando de um racha

