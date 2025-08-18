Suspeita de racha leva a morte de costureira na zona leste de SP
Daniela Antunes foi atropelada enquanto ia para o trabalho; polícia investiga
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Daniela Antunes, uma costureira de 45 anos, perdeu a vida após ser atropelada na Estrada do Imperador, Vila Jacuí, zona leste de São Paulo. Ela estava a caminho do trabalho quando foi atingida por um dos dois veículos suspeitos de participarem de um racha.
Testemunhas relataram que dois carros brancos passaram em alta velocidade pela avenida. O acidente ocorreu a menos de 500 metros da casa de Daniela. A polícia busca imagens de câmeras de segurança para identificar os motoristas responsáveis.
A vítima era mãe de três filhas e seu marido, que trabalha na Bahia, está tentando retornar para São Paulo após receber a trágica notícia. A comunidade local está comovida com o ocorrido, enquanto a investigação policial continua em andamento.
Quem é a vítima do acidente na zona leste de São Paulo?
A vítima é Daniela Antunes, uma costureira de 45 anos.
Como ocorreu o acidente que resultou na morte de Daniela Antunes?
Ela foi atropelada por um dos dois veículos suspeitos de participarem de um racha na Estrada do Imperador.
O que as testemunhas relataram sobre os veículos envolvidos no acidente?
As testemunhas relataram que dois carros brancos passaram em alta velocidade pela avenida.
Qual a situação da família de Daniela Antunes após o acidente?
Ela era mãe de três filhas e seu marido, que trabalha na Bahia, está tentando retornar a São Paulo após receber a trágica notícia.
Veja também
Dois veículos brancos foram vistos andando em alta velocidade e a suspeita é de que eles estariam participando de um racha
Balanço Geral playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!