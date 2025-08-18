Suspeita de racha leva a morte de costureira na zona leste de SP Daniela Antunes foi atropelada enquanto ia para o trabalho; polícia investiga Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 12h45 (Atualizado em 18/08/2025 - 12h45 ) twitter

Daniela Antunes, uma costureira de 45 anos, perdeu a vida após ser atropelada na Estrada do Imperador, Vila Jacuí, zona leste de São Paulo. Ela estava a caminho do trabalho quando foi atingida por um dos dois veículos suspeitos de participarem de um racha.

Testemunhas relataram que dois carros brancos passaram em alta velocidade pela avenida. O acidente ocorreu a menos de 500 metros da casa de Daniela. A polícia busca imagens de câmeras de segurança para identificar os motoristas responsáveis.

A vítima era mãe de três filhas e seu marido, que trabalha na Bahia, está tentando retornar para São Paulo após receber a trágica notícia. A comunidade local está comovida com o ocorrido, enquanto a investigação policial continua em andamento.

