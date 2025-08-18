Suspeito de atropelar policial durante blitz é preso em São Paulo Veículo foi identificado por radares; mãe do suspeito colaborou com a polícia Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 14h42 (Atualizado em 18/08/2025 - 14h42 ) twitter

A Polícia Militar de São Paulo prendeu Henrique Oliveira, suspeito de atropelar uma policial durante uma blitz na Avenida General Edgar Facó. O incidente ocorreu quando ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e acelerou em direção à agente de trânsito. A policial foi hospitalizada, mas já está fora de perigo.

No dia seguinte ao atropelamento, radares inteligentes identificaram o veículo envolvido. Durante uma abordagem, a mãe do suspeito dirigia o carro e forneceu o endereço do filho. Ambos foram levados à delegacia e enfrentam acusações de fuga do local do acidente, embriaguez ao volante e tentativa de homicídio. A tecnologia foi essencial para localizar o veículo e capturar o suspeito.

