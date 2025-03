Suspeito e amigo de infância de Vitória, Daniel nega ter gravado trajeto da jovem Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 12/03/2025 - 08h48 (Atualizado em 13/03/2025 - 08h25 ) twitter

Um dos três suspeitos de participação na morte da jovem Vitória, Daniel Lucas Pereira nega ter gravado o trajeto da jovem na noite do dia 26 de fevereiro, quando ela desapareceu, e qualquer participação no crime em Cajamar (SP). Ele também descreveu sua presença na área como parte das buscas pela família da vítima. O delegado responsável encontrou imagens no celular de Daniel, mas ele classificou a informação como falsa. "Eu sou inocente, não tenho nada a ver com o caso da Vitória," declarou Daniel ao apresentador Eleandro Passaia. O caso continua sob investigação, e Daniel insiste que provará sua inocência.

