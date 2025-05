Teste da sinceridade revela reações espontâneas de crianças em escola de SP Experimento social testou como crianças reagem a mentiras contadas por seus pais Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 16h17 (Atualizado em 13/05/2025 - 16h17 ) twitter

Balanço Geral faz ‘teste da sinceridade’ que viralizou na internet com crianças de escola em SP

Um experimento social realizado em uma escola na zona sul de São Paulo testou a sinceridade de crianças de cinco anos. Os pais, em acordo com a equipe organizadora, contaram mentiras sobre seus hábitos e rotinas na frente das crianças, enquanto tudo era filmado. A intenção era observar como os pequenos reagiriam às inverdades ditas por seus responsáveis.

Durante o teste, quatro crianças participaram sem saber da encenação. Beatriz, Liz, Luiz e Maia foram colocadas em uma sala com suas mães, que começaram a descrever rotinas irreais, como hábitos alimentares e exercícios físicos. As crianças não hesitaram em corrigir suas mães, revelando a verdade sobre o cotidiano familiar.

O teste da sinceridade mostrou que as crianças percebem as mentiras e se sentem desconfortáveis ao ouvir declarações falsas. Em muitos casos, elas interromperam suas mães para corrigir as informações, demonstrando uma honestidade espontânea e sem filtros.

O experimento destacou a transparência natural das crianças e a dificuldade que elas têm em aceitar informações que não correspondem à realidade. A atividade serviu como um lembrete da importância da verdade nas relações familiares.

