Totens de câmeras são alvos de criminosos no Morumbi Em um único prédio, quatro totens foram furtados Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/05/2025 - 16h06 (Atualizado em 29/05/2025 - 16h06 )

Totens com câmeras de segurança são destruídos e roubados na zona sul de SP

No bairro do Morumbi, em São Paulo, criminosos têm atacado totens de PVC que sustentam câmeras de segurança. Em um único prédio, quatro totens foram furtados. A empresa responsável substitui os equipamentos, mas os ladrões retornam para destruí-los novamente.

A polícia investiga se as câmeras estariam atrapalhando atividades de traficantes locais, já que o condomínio está próximo à comunidade de Paraisópolis. Outra hipótese é a revenda das câmeras no mercado ilegal. Moradores relatam que este tipo de crime tem ocorrido com frequência na região.

