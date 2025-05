Caso Nelson: suspeitos de matar empresário seguem foragidos da Justiça

Os suspeitos de envolvimento na morte do empresário Nelson Francisco Carreira Filho, de 44 anos, já tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça. As investigações apontaram como suspeitos o representante da empresa onde Nelson foi visto pela última vez, Marlon, a esposa deste representante, Marcela, e um funcionário da mesma empresa, identificado como Tadeu. Os três seguem foragidos. Nelson está desaparecido desde o dia 16 de maio.



