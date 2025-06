Três suspeitos mortos após perseguição policial no ABC Paulista Policial militar é salvo por colete balístico durante confronto armado Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/06/2025 - 12h54 (Atualizado em 30/06/2025 - 12h54 ) twitter

Três suspeitos morrem após perseguição e troca de tiros com a polícia em SP

Na Estrada dos Alvarengas, no ABC Paulista, três suspeitos morreram em confronto com a Polícia Militar após uma perseguição. Os criminosos estavam em um carro branco e desceram do veículo para trocar tiros com os policiais. Um policial foi atingido durante o tiroteio, mas o colete balístico evitou ferimentos graves.

A área do confronto é isolada e de difícil acesso. A Polícia Civil investiga agora a origem dos veículos e as circunstâncias do incidente. A presença de um carro de luxo levanta questionamentos sobre possíveis atividades criminosas dos envolvidos. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do ocorrido.

