Saiba mais sobre o espaço da RECORD no Taste São Paulo 2025

O Taste São Paulo 2025, realizado no Parque Villa Lobos, em São Paulo, é uma oportunidade para os amantes da gastronomia explorarem uma variedade de opções culinárias durante o final de semana. O estande da RECORD, um jogo interativo, com prêmios como eco bags e copos exclusivos. O evento acontece até às 23h neste sábado e até às 22hs no domingo. Além de experiências gastronômicas, o festival anuncia a estreia do "Game do 100" na RECORD, em julho, com a participação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, prometendo um grande sucesso nas tardes de domingo.



