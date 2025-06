Túnel para roubo a banco é descoberto durante reforma em Sumaré (SP) Estrutura sofisticada levava ao cofre de agência bancária Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 15h41 (Atualizado em 27/06/2025 - 15h41 ) twitter

Criminosos constroem túnel para invadir cofre de agência bancária em Sumaré (SP)

Durante uma reforma em um posto de combustíveis em Sumaré, São Paulo, foi descoberto um túnel de aproximadamente 60 metros. A estrutura levava diretamente ao cofre de uma agência da Caixa Econômica Federal. O túnel era equipado com fios elétricos, escoras de madeira e estava ligado a um gerador de energia. A descoberta ocorreu quando um pedreiro encontrou um buraco suspeito no chão do posto, levando à intervenção policial.

A Polícia Federal assumiu as investigações após apreender ferramentas, um gerador de energia elétrica e uma bomba d’água no local. Nenhum suspeito foi preso até o momento. Este caso remete a outros roubos famosos, como o assalto ao Banco Central em Fortaleza. As autoridades destacam a importância do monitoramento constante para prevenir novos crimes semelhantes.

