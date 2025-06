Homem armado invade creche e aponta arma na cabeça de crianças em Brasília (DF)

Um homem armado invadiu a creche Guerreiros da Alegria, em Brasília (DF). O criminoso entrou com um revólver calibre .38 enquanto 45 crianças estavam presentes na instituição. Ele ameaçou as crianças e apontou a arma na cabeça delas. O invasor é conhecido pela polícia e possui diversas passagens. Após o incidente, ele fugiu em um veículo prata. A Polícia Militar foi acionada e iniciou buscas pelo suspeito.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!