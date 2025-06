Último suspeito de morte de delegado é preso em baile funk Victor Caetano Gonzaga da Silva foi detido durante operação policial no Capão Redondo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 15h51 (Atualizado em 24/06/2025 - 15h51 ) twitter

Suspeito de matar delegado é preso em baile funk em São Paulo

A Polícia Civil prendeu Victor Caetano Gonzaga da Silva, conhecido como Valentino, durante uma operação em um baile funk no Capão Redondo, São Paulo. Ele era o último suspeito foragido relacionado ao latrocínio do delegado Josenildo Belarmino. Valentino foi identificado como o autor dos disparos que resultaram na morte do delegado.

A operação foi realizada de forma discreta, com policiais em uma viatura descaracterizada. Valentino foi encontrado com uma moto roubada. Na delegacia, ele negou ser o autor dos disparos, mas admitiu sua participação no crime. Outros dois suspeitos já haviam sido presos anteriormente.

Com a prisão de Valentino, os investigadores consideram o caso encerrado. Ao todo, cinco pessoas foram detidas por envolvimento direto ou indireto no crime, incluindo uma mulher acusada de financiar armas e revender itens roubados. A prisão de Valentino foi convertida para preventiva e ele permanece à disposição da justiça.

Assista ao vídeo - Suspeito de matar delegado é preso em baile funk em São Paulo

