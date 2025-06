Dupla de ladrões assalta três lojas de rede de brechós de luxo no mesmo dia

No mesmo dia, três lojas da mesma rede de brechós de luxo em São Paulo foram furtadas por uma dupla de criminosos. Os ladrões, que se passaram por clientes, utilizaram equipamentos para desativar os alarmes e furtaram bolsas avaliadas em R$ 8 mil e R$ 25 mil. As peças roubadas costumam ser revendidas na internet. O proprietário do estabelecimento registrou boletim de ocorrência e espera a identificação dos suspeitos.



