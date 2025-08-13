Uso de chupetas por adultos cresce como método para aliviar estresse
Prática gera polêmica sobre impactos na saúde bucal e mental
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O uso de chupetas por adultos tem ganhado popularidade como forma de aliviar estresse e ansiedade. A tendência, que começou na China, está se espalhando pelo Ocidente, com uma variedade de modelos disponíveis no mercado, variando de simples a personalizados, com preços entre R$ 5 e R$ 300.
A prática gera debate acalorado. Enquanto alguns veem a chupeta como um meio de se reconectar com a infância ou auxiliar na concentração durante trabalho e estudos, especialistas alertam sobre riscos à saúde. O uso contínuo pode causar problemas de higiene bucal, infecções e alterações dentárias, como mordida aberta ou diastemas.
Apesar das críticas, muitos adultos buscam métodos para aliviar o estresse, impulsionando essa nova moda. Alguns profissionais de saúde mental recomendam o uso em momentos críticos, mas é crucial considerar as consequências a longo prazo.
Por que o uso de chupetas por adultos está se tornando popular?
O uso de chupetas por adultos está se tornando popular como uma forma de aliviar estresse e ansiedade, com a tendência inicialmente surgindo na China e se espalhando pelo Ocidente.
Quais são os riscos associados ao uso contínuo de chupetas por adultos?
Os riscos associados ao uso contínuo de chupetas incluem problemas de higiene bucal, infecções e alterações dentárias, como mordida aberta ou diastemas.
De que forma profissionais de saúde mental se posicionam sobre o uso de chupetas?
Alguns profissionais de saúde mental recomendam o uso de chupetas em momentos críticos, mas alertam sobre a importância de considerar as consequências a longo prazo.
Qual é a faixa de preço das chupetas disponíveis no mercado?
Os preços das chupetas disponíveis no mercado variam de R$ 5 a R$ 300, com uma variedade de modelos que vão de simples a personalizados.
Veja também
O prato foi inédito para Lombardi, que já provou lasanha em diversos formatos, com variados ingredientes
Balanço Geral playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!