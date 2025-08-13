Logo R7.com
Uso de chupetas por adultos cresce como método para aliviar estresse

Prática gera polêmica sobre impactos na saúde bucal e mental

  • Uso de chupetas por adultos aumenta para aliviar estresse e ansiedade.
  • Prática originou-se na China e se espalhou pelo Ocidente com modelos variados.
  • Especialistas alertam sobre riscos à saúde bucal e mental, como infecções e alterações dentárias.
  • Apesar das críticas, adultos continuam buscando formas de gerenciar o estresse.

 

O uso de chupetas por adultos tem ganhado popularidade como forma de aliviar estresse e ansiedade. A tendência, que começou na China, está se espalhando pelo Ocidente, com uma variedade de modelos disponíveis no mercado, variando de simples a personalizados, com preços entre R$ 5 e R$ 300.

A prática gera debate acalorado. Enquanto alguns veem a chupeta como um meio de se reconectar com a infância ou auxiliar na concentração durante trabalho e estudos, especialistas alertam sobre riscos à saúde. O uso contínuo pode causar problemas de higiene bucal, infecções e alterações dentárias, como mordida aberta ou diastemas.

Apesar das críticas, muitos adultos buscam métodos para aliviar o estresse, impulsionando essa nova moda. Alguns profissionais de saúde mental recomendam o uso em momentos críticos, mas é crucial considerar as consequências a longo prazo.

Por que o uso de chupetas por adultos está se tornando popular?

O uso de chupetas por adultos está se tornando popular como uma forma de aliviar estresse e ansiedade, com a tendência inicialmente surgindo na China e se espalhando pelo Ocidente.


Quais são os riscos associados ao uso contínuo de chupetas por adultos?

Os riscos associados ao uso contínuo de chupetas incluem problemas de higiene bucal, infecções e alterações dentárias, como mordida aberta ou diastemas.

De que forma profissionais de saúde mental se posicionam sobre o uso de chupetas?

Alguns profissionais de saúde mental recomendam o uso de chupetas em momentos críticos, mas alertam sobre a importância de considerar as consequências a longo prazo.


Qual é a faixa de preço das chupetas disponíveis no mercado?

Os preços das chupetas disponíveis no mercado variam de R$ 5 a R$ 300, com uma variedade de modelos que vão de simples a personalizados.

