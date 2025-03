Venda de vestido de formatura resulta em roubo e agressão em Atlanta Adolescentes atacam vendedora durante negociação em posto de combustíveis Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/03/2025 - 15h11 (Atualizado em 31/03/2025 - 15h11 ) twitter

Venda de vestido de formatura termina em agressão e roubo nos Estados Unidos

Em Atlanta, nos Estados Unidos, uma tentativa de venda online de um vestido de formatura terminou em agressão e roubo. Três adolescentes responderam ao anúncio e marcaram um encontro com a vendedora em um posto de combustíveis. No local, as supostas compradoras agrediram a jovem e levaram o vestido sem pagar.

As suspeitas foram identificadas como Morgan, Kaylee e Lilia. A polícia informou que o ataque foi motivado por um desacordo sobre o pagamento do vestido. Imagens do incidente mostram a vítima cercada pelas agressoras, levando à chamada dos serviços de emergência.

Após o ocorrido, as três adolescentes se entregaram à polícia e enfrentam acusações de roubo e agressão. O caso destaca a importância de adotar medidas de segurança ao realizar transações online, como escolher locais movimentados ou próximos a delegacias para os encontros.

