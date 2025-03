Vice-consulesa da Colômbia é baleada durante tentativa de assalto em São Paulo Cláudia Ortiz foi atingida por disparo durante ação policial na avenida 9 de Julho Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artifical do R7 14/03/2025 - 15h13 (Atualizado em 14/03/2025 - 15h13 ) twitter

Vice-consulesa da Colômbia é baleada em São Paulo durante tentativa de assalto

Na movimentada avenida 9 de Julho, em São Paulo, a vice-consulesa da Colômbia, Cláudia Ortiz, foi baleada durante uma tentativa de assalto. O incidente ocorreu enquanto ela caminhava para o trabalho e criminosos tentavam roubar o celular de uma passageira em um táxi.

Um policial à paisana que estava em um táxi próximo reagiu aos assaltantes com disparos que acabaram atingindo Cláudia no quadril. A diplomata foi prontamente socorrida pelo SAMU e levada a um hospital particular, onde se encontra fora de perigo.

A polícia está investigando se o tiro que atingiu Cláudia partiu da arma do policial ou dos criminosos. Um dos suspeitos já foi detido e as autoridades estão analisando imagens das câmeras de segurança para identificar outros envolvidos no crime.

