Vice-consulesa da Colômbia é baleada em São Paulo durante tentativa de assalto

Nesta sexta-feira (14), a vice-consulesa da Colômbia, Cláudia Ortiz, caminhava para o seu trabalho, na Rua Nove de Julho, região central de São Paulo, quando foi atingida por um tiro no seu quadril. Bandidos tentavam assaltar a passageira de um táxi quando, do táxi de trás, um PM à paisana saiu do carro e disparou contra os criminosos, que saíram correndo. O disparo acabou acertando o quadril de Cláudia, que caminhava na rua enquanto tudo acontecia. Ela está no hospital em estado de saúde estável e aguarda por uma cirurgia.

