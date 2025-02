180 famílias protestam contra decisão sobre desocupação de terreno em Guarulhos (SP)

Nesta segunda-feira (24), 180 famílias que vivem há sete anos na comunidade Terra Prometida, Guarulhos, protestaram contra a decisão judicial de reintegração de posse após pedido do proprietário do terreno privado. Os manifestantes fecharam a via com barricadas em chamas e a manifestação foi marcada por confronto entre os moradores, que arremessaram pedras contra os policiais, e a Polícia Militar, que atirou balas de borracha e bombas de efeito moral nos manifestantes.



